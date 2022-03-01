Хромой мужчина без вести пропал в Иркутской области. Особая примета сибиряка - вставная челюсть

В Иркутской области разыскивается Соломатин Владимир Александрович. Фото: УМВД России по Ангарскому городскому округу

В Ангарске разыскивается Соломатин Владимир Александрович. Внешне он крупный, хромает на правую ногу. Как рассказали близкие пропавшего, 69-летний мужчина ушел 24 февраля 2022 года из гаражно-строительного кооператива «Мотор-2», который находится напротив 18 микрорайона. И до этого времени на связь он выходил. Об этом сообщают на официальной странице УМВД России по Ангарскому городскому округу в Инстаграм.

- На вид мужчине 65-70 лет, седые волосы, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Рост средний – 175 сантиметров.

У Владимира Соломатина европейский тип лица. Среди особых примет – вставная челюсть.

Одет был в болоньевую куртку, серую кепку в клетку, черные брюки и ботинки коричневого цвета.

Родственники мужчины просят жителей Иркутской области, знающих, где находится Владимир, или видевших его, обратиться в местный отдел полиции.

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