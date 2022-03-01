Девушка-полицейский из Иркутска в прямом эфире одержала победу на боксерском ринге

Девушка-полицейский из Иркутска одержала победу на боксерском ринге в прямом эфире. Фото: Рен ТВ

Сотрудница полиции из Иркутска Любовь Лузгина вышла на ринг спортивного шоу-проекта «Бойцовский клуб» на федеральном телеканале. Бой транслировали в прямом эфире. Сибирячка боролась за победу с Оксаной Мараховской из Краснодарского края. После 6 раундов судьи единогласно признали, что Лузгина одержала верх над соперницей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов подарил победительнице боксерские перчатки с автографами известных спортсменов Александра Поветкина и Константина Цзю,- рассказали в ведомстве.

Любовь Лузгина работает в патрульно-постовой службы полиции. Она – 8-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России по универсальному бою, мастер спорта России по боксу. Главная мечта сибирячки – попасть в олимпийскую сборную России по боксу.

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