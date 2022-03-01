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Общество1 марта 2022 4:28

В Иркутске на Ангаре открылась навигация

На других реках Иркутской области движение начнется 1 мая
Татьяна Колядина
В Иркутске навигация по реке Ангаре продлится до 1 декабря

В Иркутске навигация по реке Ангаре продлится до 1 декабря

В Иркутске на реке Ангаре открылась навигация. Она продлится до 1 декабря. На остальных реках Иркутской области она откроется только 1 мая. На озере Байкал и на водохранилищах выйти на воду можно только с 15 мая. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области. Но пока малым судам выходить на воду запрещается.

- Из-за низкой температуры, характерной для ранней весны, могут обледенеть элементы конструкции судна - повысится риск опрокидывания судна. Поэтому нужно ждать окончания ледохода, - рассказали в ведомстве.

У судна должно быть нормальное техническое состояние, чтобы оно не сломалось в самый неподходящий момент.При этом нужно иметь на боту навигационный прибор и средство связи. Также не забыть про весла. Их должно быть не менее двух на случай, если сломается двигатель.

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