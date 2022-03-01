Капитальный ремонт дамбы на Тайшетке проведут в Иркутской области за 108 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области планируется провести капитальный ремонт дамбы в Тайшетском районе. Работы на реке Тайшетке начнут в этом году. Информация была опубликована на сайте РосТендер.

Начальная цена тендера составила больше 108,3 миллиона рублей. На объекте будет необходимо отремонтировать два водослива и пешеходные мосты. Также замене подлежат железобетонные конструкции. Вместе с этим специалисты укрепят откосы и проведут отсыпку земляной плотины. Закончить реконструкцию планируют в 2023 году.

Администрация Тайшетского района принимает заявки до 5 марта.

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