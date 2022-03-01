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Происшествия1 марта 2022 2:40

Угонщика Тойоты Ленд Крузер 200, стоимостью 2,5 миллиона рублей, задержали в Иркутске

Он планировал перебить номера и продать машину
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Угонщика Тойоты Ленд Крузер 200, стоимостью 2,5 миллиона рублей, задержали в Иркутске

Угонщика Тойоты Ленд Крузер 200, стоимостью 2,5 миллиона рублей, задержали в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Внедорожник Тойота Ленд Крузер 200, стоимостью 2,5 миллиона рублей угнали на днях в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Хозяйка сразу обратилась в полицию, и сыщикам удалось найти автомобиль по горячим следам. Угонщик отогнал его в сервис в пригороде Иркутска.

- Машину похитил 35-летний ранее судимый житель Читы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он планировал перебить номера и продать авто.

Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет заключения. Пока его поместили под стражу. Что касается автомобиля, то его уже вернули законной владелице.

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