Стало известно, какие районы Иркутска останутся без света 1 марта

Стало известно, какие районы Иркутска останутся без света 1 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске 1 марта пройдут плановые отключения света. Самое долгое из них продлится до 10 часов. Неудобства придется перетерпеть жителям Свердловского, Правобережного и Ленинского районов. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - отметили в аккаунте компании.

Неудобства придется перетерпеть жителям Свердловского, Правобережного и Ленинского районов

Также жителей районов, где ожидаются плановые отключения, предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения

Жителей районов предупреждают, что возможны корректировки в плане работ

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