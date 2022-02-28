Снежная глыба повредила козырек подъезда на улице Ленина в Иркутске. Фото: Владимир Кошкаров

Снежная глыба повредила козырек подъезда дома №15 на улице Ленина. Об этом в «КП»-Иркутск» сообщил житель областного центра Владимир Кошкаров. По его словам, снег сошел с крыши около 13:30 28 февраля. К счастью, никто не пострадал. В управляющей компании «Комсомолке» сообщили, что по указанному адресу не так давно проводилась уборка.

- Крыши домов на улице Ленина были очищены от снега, поэтому схода там произойти не могло, - рассказали в УК. – На место будет направлен мастер, который проверит информацию и установит причину случившегося.

Тем временем, сибиряк планирует направить обращение в администрацию города. Он считает, что сход снежной глыбы связан с некачественной уборкой или сильным снегопадом, который прошел в Иркутске в минувшие выходные.

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