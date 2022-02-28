Иркутянин за вождение в пьяном виде получил реальный срок Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Нетрезвого водителя остановили в октябре 2021 года за очередную езду в пьяном виде. Он попался на посту ГИБДД в поселке Дзержинск. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Инспектор ГИБДД предложил мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он от него отказался, - уточнили в ведомстве. - Не выполнив требования полицейского, законом он автоматически признался пьяным.

Иркутский районный суд признал мужчину виновным в преступлении. Это обвинение поддержала прокуратура. На этот раз мужчину ждало суровое наказание. Суд вынес приговор, согласно которому он должен отправиться в колонию поселения на 6 месяцев. При этом его лишили прав на 4,6 месяцев с момента отбытия наказания.

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