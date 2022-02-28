В Иркутске на улице Байкальской загорелось деревянное здание

В Иркутске на Байкальской загорелось деревянное здание Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске на улице Байкальской, 26 загорелось деревянное здание. Оно никем не использовалось. Ко времени прибытия пожарной службы на место, дом был полностью охвачен огнем. Правая часть его обвалилась. Об этом сообщают корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 15.24 по местному времени, - рассказали в ведомстве. – На место происшествия немедленно выехали две пожарные машины. В доме на тот момент никого не было. Пострадавших нет.

Из-за ЧП дорожные инспекторы временно перекрыли улицу Байкальскую - от Театра кукол в сторону Центрального рынка.

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