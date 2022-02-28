Инспекторы ГИБДД потушили пожар в многоквартирном доме в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В поселке Куйтуне Иркутской области дорожные инспекторы потушили огонь, который вспыхнул в многоквартирном доме. Когда начался пожар, они находились поблизости. Патрулировавшие тот участок полицейские заметили его около полуночи. Подойдя ближе, они увидели, что загорелась внешняя сторона жилого дома. Тогда они позвонили в дежурную часть полиции, вызвали пожарных и разбудили спящих жильцов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Затем, не теряя ни минуты, офицеры принялись тушить пожар снегом и водой, которую принесли жильцы, - рассказали в ведомстве.

Вместе с ними полицейским удалось ликвидировать огонь еще до приезда пожарно-спасательной службы. К счастью, никто не пострадал.

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