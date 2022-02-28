Получение соцподдержки для семей с детьми могут упростить в Иркутской области. Фото: Наталья Лесниковская

В Иркутской области могут упростить получение соцподдержки для семей с детьми. Об этом во время прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопросы жителей Приангарья, заявил глава регионального министерства социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов. Многодетная мать рассказала, что каждый год ей приходится посещать профильное министерство для подтверждения права детей на бесплатное питание. При этом несколько часов занимают очереди. Женщина пожаловалась, что большое количество востребованных услуг возможно получить лишь при личном присутствии.

- Мы готовим единый закон, который объединит все законы, касающиеся мер социальной поддержки для семей с детьми, - отметил Владимир Родионов. – После его вступления в силу обращаться по каждой мере в отдельности будет не нужно.

Также замминистра социального развития, опеки и попечительства Приангарья Светлана Иевлева рассказала, что с прошлого года прорабатывается вопрос о доступности региональных услуг, таких как оформление выплат, получение льгот и тд, на едином портале Госуслуг. Иевлева отметила, что это может произойти к концу 2022 года.

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