Ежегодную выплату детям Великой Отечественной войны увеличили в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Иркутской области, имеющие статус детей Великой Отечественной войны, в 2022 году получат увеличенную ежегодную выплату. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил глава регионального министерства социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

- В марте министерство начнет выдачу выплат детям войны, - рассказал Владимир Родионов. – В этом году ее получат больше 94 тысяч жителей Иркутской области в размере 5200 рублей. Данная выплата была проиндексирована на 4%.

Напомним, в 2021 году размер ежегодной выплаты составлял 5 тысяч рублей.

Также глава регионального минсоцразвития отметил, что прорабатывается вопрос о расширении перечня наград, дающих право на присвоение статуса ветерана труда Иркутской области. Поправки в закон планируется внести летом текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разбираемся, стоит ли покупать растущую в цене технику. Что советуют иркутские финансисты. На смартфоны, ноутбуки и холодильники в Иркутске цены выросли на 10-30%. (подробности)

Туроператоры рекомендуют отложить поездки. Рассказываем, где на Байкале провести выходные на 8 марта. Иркутяне срочно раскупают места на байкальских турбазах. (подробности)