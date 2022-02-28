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Происшествия28 февраля 2022 3:56

Рецидивиста из Усть-Илимска осудили за покупку запрещенного вещества в Иркутской области

Его приговорили к 4,5 годам исправительной колонии
Татьяна Колядина
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Рецидивиста из Усть-Илимска осудили за покупку запрещенного вещества в Иркутской области. Фото: Андрей Копалов

Рецидивиста из Усть-Илимска осудили за покупку запрещенного вещества в Иркутской области. Фото: Андрей Копалов

В Иркутской области перед судом предстал 39-летний житель Усть-Илимска, который в январе 2021 года купил наркотическое вещество. Их мужчина хранил у себя дома. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Суд установил, что обвиняемый приобрел у неустановленных следствием лиц и хранил без цели сбыта наркотическое средство весом 32,351 граммов, - рассказали в прокуратуре.

Мужчину задержали полицейские на перроне железнодорожного вокзала на станции Тайшет.

Известно, что житель Усть-Илимска не раз был судим за подобные преступления. Ранее за ним числятся дела о причинении ущерба и опять же незаконный оборот наркотиков.

Учитывая мнение транспортной прокуратуры, Тайшетский городской суд Иркутской области вынес наказание - лишение свободы на 4,5 лет в исправительной колонии особого режима.

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