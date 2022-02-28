Коронавирус подтвердился у 2454 жителей Иркутской области 28 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье на 28 февраля зафиксировано 245 097 случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 2454 жителей региона. При этом выздоровели 2815 человек или 196 828 за все время. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Лечение в больницах проходят 3602 зараженных, - рассказали в оперштабе. – Число пациентов выросло на 42 по сравнению с прошлым днем.

Коварная инфекция забрала жизни 17 жителей Приангарья. Число летальных случаев возросло до 8031. Еще 633 пациента скончались от не связанных с COVID-19 заболеваний.

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