Самый большой городской каток закрыли в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Каток на острове Конный в Иркутске закрыт с 28 февраля. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра. Напомним, это самый большой городской каток. Его площадь составляет 3900 м2.

- В МКУ "Городская среда» сообщают, что в ближайшее время будут проводиться работы по демонтажу катка, - рассказали в администрации Иркутска. - Убедительная просьба не заходить на лед во избежание травм.

В 2021 году каток на острове Конный начали заливать позже установленных сроков из-за продолжительной осени. Впервые горожане встали на коньки только 24 декабря.

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