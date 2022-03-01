«Нива» провалилась под лед на Байкале Фото: ГУ МЧС по Бурятии

На Байкале ко дну едва не ушла «Нива». В Северо-Байкальском районе машина во время движения провалилась в промоину. В этот момент в салоне находились двое мужчин. Над поверхностью льда осталась лишь задняя часть автомобиля. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

- По уточнённой информации, автомобиль «Нива» провалился частично в промоину глубиной 1,5 метра, - рассказали в ведомстве. - Мужчины, находящиеся в автомобиле, не пострадали и доставлены спасателями домой.

Утром 1 марта на помощь к сибирякам приехали спасатели Северо-Байкальского поисково-спасательного отряда Байкальского поисково-спасательного отряда.

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