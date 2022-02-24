Хромого педофила, который напал на девочку, разыскивают в Усолье-Сибирском. Фото: "Усолье.Инфо"

Тревожные новости для жителей Усолья-Сибирского появились в соцсетях. В одну из групп попала полицейская ориентировка на мужчину, который вечером, 20 февраля якобы изнасиловал 17-летнюю девочку в парке отдыха, в селе Мальта. Судя по ориентировке, преступника еще не поймали. Официальной информации о нападении на девочку, пока нет.

- Такой случай был, - подтвердили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в местных силовых структурах. – Поймали преступника или нет? Обязательно поймают.

В ориентировке также указан фоторобот предполагаемого педофила и описание его внешности. На вид мужчине 40 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения. Был одет в черную шапку, темно-синюю куртку, черные джинсы и черные кроссовки. Кроме этого, мужчина не выговаривает букву «Л» и может прихрамывать на левую ногу.

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