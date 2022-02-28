Житель Иркутской области зарезал бывшую жену и оставил ее умирать возле подъезда Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тайшете 48-летний мужчина обвиняется в жестокой расправе над своей бывшей женой. Причиной убийства, по версии следствия, стала ревность. Ночью 25 февраля разъяренный сибиряк несколько раз ударил ножом экс-супругу возле подъезда ее дома на улице Пахотищева. Там ее без сознания обнаружили очевидцы. Об этом сообщают в СУ СК России по Иркутской области.

- От полученных ранений 50-летняя потерпевшая скончалась в реанимации, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемого в убийстве нашли быстро. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны. Суд избрал ревнивцу меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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