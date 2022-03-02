Более 70% пожаров в Иркутской области происходят из-за неисправности в электрооборудовании

Самая частая причина пожаров в Иркутской области – неисправность в электрооборудовании

Самая частая причина всех пожаров в Иркутской - неправильное пользование электрической техникой. По такой причине в феврале произошло 71% всех пожаров. На втором месте – неосторожное обращение с огнем – 16%. На третьем – нарушения работы в печи. Таких случаев зарегистрировано 9%. Только 3% случая приходится на поджоги и другие причины. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Всего с 1 по 28 февраля в регионе произошло 888 пожаров, – рассказали в ведомстве.

С 7 февраля в связи с участившимися пожарами служба МЧС перешла на усиленный режим работы. Проводится профилактика. Информируют жителей Иркутской области о правилах пожарной безопасности. Особенное внимание уделяется многодетным, малообеспеченным и неполным семьям, одиноким пенсионерам и инвалидам.

Более 24 тысяч рейдов и патрулирований и более 190 тысяч подворовых обходов провели в феврале.

Работники пожарной службы напоминают о мерах, которые могут предотвратить несчастные случаи с огнем. Необходимо вовремя проверять и чинить электропроводку. Доверять это нужно только электрикам. Кроме того, нужно помнить, что нельзя перегружать электрическую сеть.

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