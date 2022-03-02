Житель Иркутской области застрелил знакомого и утопил его труп в заливе Ершовский Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутском районе осудили мужчину, который убил своего знакомого. Преступление долго оставалось не раскрытым. ВСе произошло в мае 2018 года в садоводстве "Птицы" Иркутского района. Компания трех мужчин и женщины выпивала алкоголь. Во время застолья между двумя сибиряками началась ссора. Один из них схватил ружье и выстрелил в голову своему обидчику, который погиб на месте. Подсудимый на автомобиле вывез труп из садоводства и утопил в заливе Ершовский. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Следователи-криминалисты вышли на след подозреваемого зимой 2020 года, - рассказали в ведомствах. - Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области задержали мужчину. На допросе он не стал отрицать свою вину и признался в преступлении.

Несмотря на то, что тело погибшего обнаружить не удалось, следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности обвиняемого к убийству.

Суд назначил мужчине 8 лет колонии строгого режима.

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