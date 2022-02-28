Иркутская фитоняшка призналась, что сбросила 15 килограммов из-за измен парня

Как Татьяна выглядела до похудения и как сейчас. Фото: личный архив Татьяны Якушевой

Это сейчас фотографии 26-летней визажистки из Иркутска Татьяны Якушевой собирает сотни лайков в инстаграме. А от фигуры фитоняшки не может оторвать взгляд ни один мужчина, увидевший ее на тренажере. В это трудно поверить, но еще несколько лет назад Татьяна настолько стеснялась своего тела, что даже не ходила на пляж.

ПОСМОТРИ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО

- Я с детства была пухленькая, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Татьяна Якушева. -Проблемы с весом у меня начались в подростковом возрасте. Спортом я тогда не занималась, физкультуру не любила, а только любила вкусно покушать. Когда вес перевалил за 65 кг, при росте в 160 см, одноклассники начали надо мной подшучивать. Да и из мальчишек на такую пухляшку, никто из них внимания не обращал.

Татьяна раньше вообще не любила спорт. Фото: личный архив Татьяны Якушевой

Доходило до того, что над весом Татьяны подшучивали даже родственники. Однажды, признавшись родному дяде, что она мечтает стать актрисой, девушка услышалат:

- Да посмотри на себя в зеркало, и кого ты со своим телом сможешь сыграть? – посмеиваясь, сказал он.

Не воспринимали всерьез девушку в теле и в университете. Привлечь хоть какое-то внимание сокурсников, Татьяна пыталась финансами родителей.

- Я брала деньги у родителей, водила одногруппников в кафе, клубы, где платила за них, - продолжает Татьяна. – И даже нашла себе парня, который начал отношения со мной из-за финансов. Брал у меня деньги и при этом мог спокойно встречаться с другими девушками. Бросила я его только когда он поднял на меня руку.

Сейчас у Татьяны почти идеальная фигура. Фото: личный архив Татьяны Якушевой

ЛЮБИМЫЙ УШЕЛ К СТРОЙНОЙ ПОДРУГЕ

Вскоре Татьяна влюбилась в одного из своих сокурсников. Они начали встречаться, но заводить серьезные отношения он не спешил, отвечая, что якобы к ним не готов. Этим и решила воспользоваться одна из подруг Татьяны.

- Тут у меня шансов уже не было, - вздыхает Татьяна. – У нее была прекрасная статная фигура. Она, конечно, понравилась ему больше. В один прекрасный день, он изменил мне с ней и у них начались серьезные отношения.

Погоревав, Татьяна захотела вернуть любимого. Но как? Начать решила с себя, а точнее со своего многострадального тела. Думала похудеть за несколько месяцев и доказать, что она лучше и красивее соперницы. Правда, сразу просчиталась. Не захотев потеть на беговой дорожке и тренажерах в спортзале, Татьяна начала пить жиросжигающие препараты. Да, за месяц - другой девушка скинула около 3-4 кг. Но тело красивее от этого вовсе не стало.

- Я ненавидела себя и решила всеми способами похудеть как можно быстрее, мне было плевать на здоровье, - говорит Татьяна. - Хотела доказать парню, что я лучше. Начала заниматься в зале. Думала, парни любят девушек, которые занимаются в модном фитнес-центре. То есть я все делала не для себя, а чтобы доказать всем, что я тоже красивая.

С постоянными тренировками Татьяне удалось похудеть почти на 10 кг. Но вес остановился и больше не уходил. Татьяна, наконец, начала получать комплименты парней, но ей захотелось большего – сделать себе идеальное тело без грамма лишнего веса.

- Однажды я делала макияж спортсменке, которая готовилась к соревнованиям по фитнес-бикини, - говорит Татьяна. – Она попросила, чтобы я поехала к ней прямо на выступление и подготовила к выходу. Когда я увидела красоток с идеальными фигурами, я сказала себе, что когда-нибудь тоже выступлю на таких соревнованиях.

Фото: личный архив Татьяны Якушевой

ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА И КОМПЛИМЕНТ ОТ БЫВШЕГО

Прошлой зимой Татьяна сменила тренера, полностью пересмотрела питание, отказавшись от быстрых углеводов: сладостей, выпечки, хлеба, фруктов, газировок, колбасы, фаст-фуда, алкоголя. Теперь в ее рационе сплошь гречка, курица, индейка, яйца и вода. И к осени, скинув еще около 5 кг, добилась фигуры бикини-модели. А сейчас ее параметры почти близки к идеальным: 85-60-90. А вес 50 кг. Но еще есть к чему стремиться. Татьяна готовиться к первым своим соревнованиям в категории фитнес-бикини. И ей нужно скинуть еще 1-2 кг.

- Я поняла, что всем все давно доказала, - говорит Татьяна. – Когда похудела, того парня, который так разбил мое сердце, решила не возвращать. Недавно судьба нас столкнула. Он сначала даже не узнал, а затем сделал мне комплимент. Но мне уже было так все равно. Поклонников и комплиментов мне сейчас хватает. А новый парень меня во всем поддерживает.

Фитоняшка признается, что даже если не получит медаль на предстоящих соревнованиях, не расстроится. Говорит, что уже получила самое главное - чувство любви к себе и гордость за то, что смогла.

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