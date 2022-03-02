Больше 181 миллиона рублей потратят на реставрацию Дома актера в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особняку по переулку Хасановскому, 1а, широко известному в Иркутске как Дом актера, уже больше 130 лет. Здание построено еще в 1886 году и нуждается в реставрационных работах. Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области объявил конкурс на выполнение работ. Начальная цена – больше 181 миллиона рублей. Это стало известно благодаря информации, опубликованной на сайте госзакупок.

От подрядчика требуется демонтаж элементов здания и интерьеров без утрат. Также планируется построить подвальное помещение, заменить инженерные коммуникации и благоустроить территорию. Срок выполнения работ – до 1 декабря 2024 года.

Заявки принимаются до 18 марта.

Напомним, особняк Бутиных - архитектурный памятник, это одноэтажное здание с антресольным этажом и подвалом. В здании два зала: зрительный — на 112 мест и репетиционный — на 32.

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