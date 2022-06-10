«Голову дракона» сфотографировали в бурятской тайге. Фото: БУ "Бурприрода".

«А кого видите вы на этой фотографии?» - задали вопрос своим подписчикам в «Бурприроде» под очередным постом в соцсетях. Дерево со странным наростом на стволе во время рейда заметили государственные инспекторы в Улюнском заказнике. «Нам пора открывать рубрику «Чудеса природы» - шутят сотрудники учреждения.

- Такие своеобразные наросты, покрытые шершавой корой, называют капами или «головой дракона». Еще одно народное название – «ведьмин веник», - объяснили в «Бурприроде». - Кап - это доброкачественное образование на дереве, пучок веточек, растущих из каплевидного нароста.

Эти наросты называют кап. Фото: БУ "Бурприрода"

Напомним, Улюнский заказник находится в Баргузинском районе и относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Он существует с 1984 года. В нем обитают лоси, изюбри, косули, кабарга, рыси, россомахи и другие.

СПРАВКА КП

Кап – редкий, очень твердый и красивый материал с необычным рисунком волокон, по виду напоминающим мрамор. Он был широко известен в нашей стране еще в XII веке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Снежного человека" сфотографировали на Байкале. Его во время патрулирования заметил сотрудник нацпарка. (подробности)

"Духи разгневались": редкое природное явление напугало туристов на Байкале. "КП"-Иркутск" рассказывает, что это было на самом деле. (подробности)

"Призрак" попал в фотоловушку, поставленную в бурятской тайге на "черных лесорубов". В интернете его опознали как дух идущего домой солдата. (подробности)