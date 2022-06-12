Синоптики рассказали ждать ли жару 12 июня в Иркутске Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

После не по-летнему прохладной, да еще и дождливой погоды в будние дни, к выходным в Иркутске вновь вернулась жара. В праздничный день, 12 июня синоптики обещают в Иркутске небольшую облачность с температурой до +27 градусов. Осадков не ожидается. Ветер подует переменный 2-7 м/с. Утром возможен туман.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Правда, местами в северо-восточных районах возможны небольшие дожди, утром при прояснении туман, ветер подует юго-восточный, юго-западный, в Катангском и северо-восточных районах северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, температура при прояснении 0,+5, днем +27,+32 градусов, при облачной погоде +17,+22 градуса.

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