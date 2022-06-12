Проезд в муниципальном транспорте Иркутска вырастет до 25 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не самая приятная новость для горожан, которые каждый день передвигаются на общественном транспорте. Вскоре проезд в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах Иркутска вырастет до 25 рублей. Постановление об этом опубликовано на сайте администрации Иркутска 2 июня.

В постановлении также сказано, что цена проезда изменится после того, как вступит в силу после того, как будет проведен конкурс на перевозку автомобильным и электрическим транспортом по регулируемым тарифам.

Напомним, сейчас проезд в муниципальном общественном транспорте Иркутска составляет 15 рублей.

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