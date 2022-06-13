Работа по скашиванию травы на газонах усилена в Иркутске. Фото: администрация города Иркутска
Траву на газонах скашивают в усиленном режиме в Иркутске. Отсутствие растительности способствует пожарной безопасности, а также это действенная мера в борьбе с насекомыми-паразитами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Иркутска.
В некоторых озелененных территориях города скашивание проводят уже второй раз за сезон. В общем, уборка травы на газонах города за лето проходит от двух до пяти раз.
- Работы начались 19 мая, - отметили в пресс-службе администрации областного центра. - Продолжаются работы во дворах. Уже скошена зелень в 2350 из них.
Также известно, что коммерческие предприятия и образовательные учреждения приводят в порядок прилегающую территорию самостоятельно. Об этом их руководителей уведомили.
Читайте также:
На Байкальской ярмарке в Иркутске в День России съели пятиметровый пирог и провели чемпионат по поеданию поз (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08