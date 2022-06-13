Работа по скашиванию травы на газонах усилена в Иркутске. Фото: администрация города Иркутска

Траву на газонах скашивают в усиленном режиме в Иркутске. Отсутствие растительности способствует пожарной безопасности, а также это действенная мера в борьбе с насекомыми-паразитами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Иркутска.

В некоторых озелененных территориях города скашивание проводят уже второй раз за сезон. В общем, уборка травы на газонах города за лето проходит от двух до пяти раз.

- Работы начались 19 мая, - отметили в пресс-службе администрации областного центра. - Продолжаются работы во дворах. Уже скошена зелень в 2350 из них.

Также известно, что коммерческие предприятия и образовательные учреждения приводят в порядок прилегающую территорию самостоятельно. Об этом их руководителей уведомили.

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