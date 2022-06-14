Сибиряк при перевозке прятал незаконно срубленный лес под навозом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Чунского района решил обхитрить полицейских, спрятав незаконно срубленный лес, прикрыв его навозом. Не вышло. Теперь 53-летний лесоруб проходит подозреваемым по делу о незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, обвиняемый на территории лесничества в Чунском районе совершил незаконную рубку деревьев в апреле этого года, - рассказывают специалисты. – Затем при помощи крановой установки погрузил лес в грузовик и для маскировки засыпал навозом.

Ущерб от действий сибиряка оценивается в 300 000 рублей. Расследование этого уголовного дела завершено и передано в Чунский районный суд. Максимальное наказание, которое возможно за данное преступление, 7 лет лишения свободы.

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