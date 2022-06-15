Иркутянин угнал автомобиль у шелеховчанина на АЗС и бросил его под Ангарском

Иркутянин угнал заведенный автомобиль на АЗС в Шелехове Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Шелеховчанин заехал на АЗС заправить свой автомобиль, пошел оплачивать, а когда вышел из здания, увидел, что его Daihatsu YRV уезжает, а за рулем неизвестный ему мужчина. Оказалось, автовладелец оставил машину с включенным двигателем и ключами в замке зажигания. Дело закончилось благополучно, машину полицейские разыскали оперативно. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инцидент произошел 7 июня, - делятся в полиции региона. – Приехавшие на вызов наши сотрудники изъяли запись с камеры наблюдения, составили ориентировку с внешностью вероятного похитителя и машины, а затем оповестили о случившемся дежурные части разных районов региона.

Малолитражку нашли брошенной под Ангарском. Что примечательно, оставил ее угонщик также на заправке.

- Проверив близлежащую территорию, инспекторы ДПС в районе садоводства «Птицевод» заметили подозреваемого в угоне и задержали его, - добавляют в МВД Приангарья. - Им оказался 25-летний иркутянин.

По всем признакам, он был пьян, но "дуть в трубочку" отказался. Так был составлен административный протокол. Угонщику грозит также наказание в виде лишения права управления транспортом на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Пояснить для чего он угнал автомобиль, задержанный не смог.

- Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности, - пояснили полицейские.

Что же испытал за эти часы владелец автомобиля? Оказалось, мужчина сильно перенервничал потому, что уже и не надеялся увидеть свою «ласточку». А когда она вернулась к нему так оперативно, рассыпался в благодарностях.

- Вот так по собственной глупости... - вспоминает шелеховчанин. - Уже не надеялся вернуть машину, но на следующий день мне позвонили и все, приехал, забрал. Спасибо полицейским!

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