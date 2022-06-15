В Иркутске врачи обнаружили в носу школьницы проросший зуб

Иркутские врачи успешно удалили зуб из носа школьницы. Фото: пресс-служба Ивано-Матренинской больницы

14-летнюю девочку с редкой аномалией прооперировали в Иркутске. Врачи оториноларингологического отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы удалили из носа подростка...зуб. Все это время он не мешал школьнице нормально жить. Однако два года назад она начала тяжелее дышать, также участились кровотечения. Обеспокоенные родители обратились к специалистам.

- Это первый такой случай в моей практике за более чем 30 лет работы оториноларингологом, - призналась заведующая ЛОР-отделением Ивано-Матренинской детской больницы Галина Николаевна Борисенко.

После осмотра подростка специалисты приняли решение об удалении зуба под общей анестезией.

- Проведенные исследования, в том числе, МСКТ, показали, что ретинированный сверхкомплектный зуб стоит в передних отделах дна полости носа справа и перекрывает просвет, за счет чего как раз и затруднено носовое дыхание, причем стоит корнем вниз, - рассказали врачи ЛОР-отделения.

Проводивший операцию хирург сделал юной пациентке небольшой подарок - вручил ей на память тот самый уникальный зуб. Согласно статистике, подобные случаи наблюдаются меньше, чем у 1% населения планеты. Больше школьница не испытывает проблем с дыханием. Вскоре после хирургического вмешательства она вернулась домой.

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