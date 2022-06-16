Боец из Ангарска Антон Сницарев погиб во время спецоперации на Украине Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Печальные вести пришли 16 июня в Иркутскую область. Во время спецоперации по защите Донбасса на Украине оборвалась жизнь военного Антона Сницарева, жителя Ангарского городского округа. Эту информацию корреспонденту «КП»-Иркутск» подтвердили в администрации Ангарска.

- Антон Сницарев проходил срочную службу в пограничных войсках, в разведке, был пулеметчиком, - отметили в администрации.

Военнослужащий родился в 1985 году и вырос в городе нефтехимиков. Окончил школу № 20. Затем поступил в профессиональное училище № 8, где получил специальность газоэлектросварщика. А после пошел служить. На Украину он отправился 24 апреля этого года.

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