Два рыбака пропали после опрокидывания лодки на Братском водохранилище

Два рыбака утонули, перевернувшись на лодке на Братском водохранилище Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На Братском водохранилище в районе десяти километров от населенного пункта Аталанка 14 июня произошла трагедия – перевернулась лодка с четырьмя находившимися в ней рыбаками. Двум удалось спастись, а двое других 2002 и 1994 года рождения пропали. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Дойдя до населенного пункта, спасшиеся рыбаки сообщили о случившемся, - рассказали в ведомстве. – Группа спасателей пожарно-спасательной службы Иркутской области с плавсредствами направлена в Усть-Удинский район, где ведутся поиски пропавших мужчин.

Сейчас госинспекторы ГИМС исследуют на катере водохранилище. Работа по поиску будет проводиться под водой.

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