Автобус сбил 14-летнего подростка на "зебре" в Ангарске

Автобус сбил подростка на "зебре" в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье проводится проверка после ДТП с участием общественного транспорта, водитель которого допустил наезд на 14-летнего подростка. Автобус №7 сбил школьника около шести часов вечера 15 июня в районе 251-го квартала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Подросток получил травмы и был госпитализирован в детскую городскую больницу, - говорят специалисты.

Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД РФ по Приангарью, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Преображенская. Пассажиры, находящиеся в салоне автобуса не пострадали. Причины произошедшего устанавливаются.

По данному ДТП начала проверку и прокуратура Ангарска. Она проверит исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

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