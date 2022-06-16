Военнослужащего из Усть-Илимска Даниила Трофимова посмертно наградили орденом Мужества. Фото: предоставлено Анной Щекиной

О еще одной невосполнимой утрате скорбят жители Усть-Илимска. 16 июня родные и близкие простились с гвардии рядовым Даниилом Трофимовым. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя воинский долг. Об этом сообщает мэр города Анна Щекина.

- Открытый, неравнодушный, доброжелательный юноша очень любил свою семью и своих друзей, - рассказала в соцсетях Анна Щекина. - Он всегда был готов прийти на помощь тем, кто в этом нуждался, умел отстаивать свою точку зрения. Несмотря на юный возраст, Даниил был настоящим защитником своей Родины, верным присяге.

Посмертно военнослужащего наградили орденом Мужества.

Известно, что Даниил Трофимов учился в школе № 11, занимался спортом. После 9 класса поступил в УИ ТЛТУ, затем был призван на срочную службу в армию, после чего служил по контракту.

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