61 ДТП произошло в Иркутской области за неделю с 13 по 19 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шесть человек погибли, еще 77 получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортных происшествия, которые были зарегистрированы в регионе с 13 по 19 июня. Всего за минувшую неделю на дорогах Приангарья произошло 61 ДТП. Об этом сообщают сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области.

- С участием водителей, которые находились за рулем транспортных средств в состоянии опьянения зарегистрировано 7 ДТП, - добавляют инспекторы.

Чаще всего на прошлой неделе аварии происходили из-за того, что автомобилисты не соблюдали очередность проезда, неправильно выбирали скорость движения и положение машины на дороге. Также были случаи проезда пешеходного перехода не по правилам и выезды на «встречку».

Полицейские еще раз напоминают, что соблюдение ПДД обязательно, как для водителей, так и для пешеходов. От этого зависят жизни.

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