Легковушка врезалась в колонну иркутского университета в центре города Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске на сквере Кирова произошла авария – 26-летний водитель на Toyota Mark II не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в колонну иркутского университета на Ленина. В машине кроме автомобилиста, находились еще два пассажира, в том числе 16-летняя девушка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП все участники были доставлены в больницу, - отменили в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку, выясняют причины и обстоятельства аварии. Также к делу присоединились инспекторы по делам несовершеннолетних. За нарушение комендантского часа родителей привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение по воспитанию несовершеннолетней.

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