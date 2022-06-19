Четыре лесных пожара действуют в Иркутской области на утро 19 июня Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области на утро 19 июня действуют четыре лесных пожаров на площади 378 гектаров. Также в Витимском заповеднике горит лес на площади 268 гектаров. Его тушат десантники Иркутской базы авиационной охраны лесов. Об этом сообщают пресс-службе правительства региона.

- На территории Бодайбинского района в связи с ухудшением лесопожарной обстановки введен режим чрезвычайно ситуации, там установился высокий - четвертый - класс пожарной опасности, - рассказали в правительстве.

В пошедшие сутки потушено четыре лесных пожара в Усть-Удинском, Катангском, Усть-Кутском и Тайшетском районах. В общей сложности их площадь равна 36,8 гектарам. Полностью локализовано семь очагов на площади 727 гектаров: три - в Усть-Кутском районе, два - Киренском, по одному - в Качугском и Усть-Илимском районах.

В ликвидации пожаров участвовали 414 человек - 306 пожарных-десантников, 78 лесопожарных, 30 работников арендаторов лесных участков, а также 28 единиц наземной техники.

С воздуха мониторили за пожарами один Ан-2 и пять легкомоторных самолетов. Вертолет Ми-8 - доставляет десантников.

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