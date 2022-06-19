Синоптики рассказали, какая погода ждет иркутян 19 июня Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Дожди позади, можно временно забыть о зонтах и резиновых сапогах. Из шкафа скорее надо доставать сандалии, легкие платья и шорты. Иркутск накроет жара до +26 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В областном центре будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, - рассказали в ведомстве.

А по области обещают не такую безоблачную погоду. Синоптики рассказали, что в регионе 19 июня будет переменная облачность, в Киренском, Усть-Кутском, Катангском районе дожди, а где-то и сильные дожди, грозы. Плюс ветер - западный, северо-западный до 10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем ожидается до +27, при облачной погоде до +20.

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