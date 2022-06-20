Официальные сайты нескольких иркутских вузов подверглись DDoS-атакам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальные сайты нескольких иркутских вузов утром 20 июня работали с перебоями или не работали вовсе. В том числе интернет-ресурсы ИГУ, ИрГУПС и БГУ. Причиной этому стали хакерские атаки. При этом в некоторых университетах сотрудники впервые встретились с такой проблемой.

- Специалисты ведут работу по отражению существующих атак, а также над стабилизацией работы портала, - сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск" в одном из иркутских вузов.

Напомним, в марте сайт администрации Иркутска работал с перебоями из-за массированных атак со стороны хакеров. Взломщики не раз прибегали к попыткам фишинга, внедрения кода, а также атакам через XSS и другим методам.

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