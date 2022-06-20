Сибиряк двумя ударами в голову убил незнакомца в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске следователи обвиняют 26-летнего жителя областного центра в избиении незнакомого мужчины. Впоследствии пострадавший умер от травм в больнице. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Ночью 15 июня молодой человек со своей знакомой ожидали такси в районе дома № 82/3 по улице Лыткина, - рассказали в ведомстве. - Там же находились двое незнакомых им парней, с которыми возникла словесная перепалка. В ходе конфликта подозреваемый нанес оппонентам несколько ударов в область головы, отчего те упали на асфальт.

Когда мужчина увидел, что один находится без сознания, он и все остальные довезли пострадавшего до больницы, где тот и умер.

Подозреваемого в преступлении задержали полицейские. На допросе сибиряк во всем признался и раскаялся. Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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