Двое малышей выпали из окон в Иркутской области за выходные Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области произошли два несчастных случая – из окон выпали две малышки. Один случай был в Зиме – упал ребенок 2019 года рождения. С разными травмами ее увезли в больницу. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуре региона.

- Трехлетняя девочка, находясь дома, залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, - рассказали в ведомствах.

Такой же случай произошел в поселке Тыреть Заларинского района. Двухлетняя девочка также упала из окна с пятого этажа. Ее увезли в медучреждение. В двух трагедиях взрослые были дома, но в какой-то момент дети оказались без должного внимания.

Действиям родителей будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, в том числе в рамках административного производства за неисполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию.

Прокуратурой организованы проверки в связи с сообщениями о несчастных случаях с малышами, выпавшими из окна.

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