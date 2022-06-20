Новые парковочные места появятся возле лицея №36 в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске возле лицея №36 дополнительно появится 29 новых парковочных мест. Ремонт выполняют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Подрядной организацией на данном объекте является МУП «ИркутскАвтодор», - уточнили в мэрии. - Общая протяженность участка от Маяковского до Терешковой, 6а – около 650 метров.

В скором времени возле лицея начнется подготовка основания для парковки.

В 2021 году на участке улицы Профсоюзной - от Звездинской до железнодорожного вокзала – положили новый асфальт и отремонтировали систему ливневки.

В общей сложности в 2022 году в Иркутске проводят ремонт 14 участков. Их общая протяженность составляет более 20 километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Тайшета заплатит штраф 90 тысяч рублей вместо 30 за пьяную езду.(подробности)

47 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 20 июня.(подробности)