47 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 20 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 20 июня. Всего с начала пандемии зарегистрировано 295 306 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за все время 291 103 человека, - отметили в ведомстве.

К счастью, не было зафиксирован ни одного смертельного случая. В общей сложности от коронавируса скончались 8 679. Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 696 пациентов.

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