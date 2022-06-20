Житель Тайшета заплатит штраф 90 тысяч рублей вместо 30 за пьяную езду Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителя Тайшета поймали за езду в пьяном виде. В итоге он был привлечен к административной ответственности и наказан на 30 тысяч рублей. Но мужчина вовремя деньги не выплатил. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Поэтому судебный пристав составил административный протокол о правонарушении за уклонение от исполнения административного наказания, - отметили в ведомстве.

Так как сумма «неустойки» составила двукратный размер ранее неуплаченного административного штрафа – 60 тысяч рублей - теперь нарушителю придется платить вместо 30 тысяч рублей 90.

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