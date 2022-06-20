Спасатели вытащили мужчину из горящей квартиры в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске 18 июня произошел пожар в пятиэтажном доме – загорелась кухня. Соседи позвонили в дежурную службу и рассказали о возгорании около шести часов утра. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Самостоятельно по лестнице эвакуировались десять жильцов, - отметили в ведомстве. - Звеном газодымозащитной службы в квартире был обнаружен мужчина. Пострадавшего спасли и передали бригаде скорой помощи. В кухне горели вещи на площади двух квадратных метра. Осмотр места происшествия показал, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

В выходные в Иркутской области произошло 13 пожаров по такой же причине. Всего 18 и 19 июня было 25 пожаров. 8 из них возникли из-за неисправности в электрических приборах, три – при неправильном использовании печи, один - по причине поджога.

Всего с начала года в области зарегистрировано 3530 пожаров. 107 человек погибли, это на 14 человек больше по сравнению с 2021 годом, 103 человека получили травмы. А 526 человек спасены.

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