Два подростка на мотоцикле попали в ДТП с двумя легковушками в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске накануне ночью произошло тройное ДТП с мотоциклом. 54-летний водитель иномарки Nissan Almera при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу мотоциклу ROLIZ, который ехал во встречном направлении. После мотоцикл столкнулся сначала с одной легковушкой, а потом с другой, ехавшей попутно. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуре Приангарья.

- За рулем мототранспорта находился 16-летний подросток, не имеющий права на управление мотоциклом, - отметили в ведомствах. - Водитель и его 17-летний пассажир доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь, после чего подростков отпустили домой.

После инспекторы ГИБДД попросили водителей автомобилей пройти медосвидетельствование. Автомобилист Nissan Almera от проверки отказался. На него составили административный протокол. Также к ответственности привлекли подростка, который вел мотоцикл.

Кроме того, полицейские выяснили, что мотоцикл ROLIZ не стоит на учете. Поэтому возбуждено административное производство. К проведению проверки будут подключатся инспекторы по делам несовершеннолетних.

Прокуратура региона проведут проверку по факту случившегося. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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