57 тысяч детей уже отдохнули в летних оздоровительных лагерях Иркутской области.

Летний сезон стартовал 25 мая в 748 детских учреждениях Иркутской области, которые приняли уже 57 480 детей. Сегодня в 678 лагерях продолжаются смены для 51 985 детей. Все учреждения прошли проверку на соблюдение требований пожарной и санитарной безопасности. Об этом доложили губернатору региона Игорю Кобзеву, а сами отдыхающие детского оздоровительного лагеря «Лазурный» рассказали, как прошла смена.

- Лагеря работают в полную силу. Отдельно хочу поблагодарить всех, кто задействован в детском отдыхе. Пожелать, чтобы у нас все прошло без происшествий, чтобы дети получили заряд бодрости, внимания и самостоятельности, – сказал Игорь Кобзев.

«Лазурный» расположен на берегу Курминского залива Иркутского водохранилища. Детей к месту отдыха доставляют по воде, теплоходом «Баргузин». За безопасностью в пути следят вожатые, полицейский и медицинский работник. За лето проходит четыре оздоровительных смены. В каждую лагерь может принять 210 детей от 6 до 17 лет.

Всего летом на отдых планируется направить свыше 80 тысяч детей. А вот палаточные лагеря в регионе начнут работать в начале июля, как только установится хорошая летняя погода.