Реку Ангара в Иркутске в нижнем бьефе плотины признали небезопасной для купания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит контроль качества воды водоемов в 62 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Специалистами выявлен водоем, в котором купаться может быть опасно. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоема второй категории по микробиологическим показателям на реке Ангаре в Иркутске, в нижнем бьефе плотины, - рассказали в ведомстве.

Купание в этом месте может быть очень опасном и повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем.

Мониторинг качества воды водоемов Иркутской области продолжается.

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