Молодежный фестиваль пройдет в Иркутске 26 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске 26 июня пройдет молодежный фестиваль. Это событие станет итоговым мероприятием празднования Дня молодежи в Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Во время фестиваля состоятся: IV Иркутский международный Слата-марафон - одно из самых масштабных спортивных мероприятий Дня молодежи, работа интерактивных площадок вузов Иркутска и общественных организаций на островах Конный и Юность, просветительская акция Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, соревнования по уличным видам спорта и пляжному волейболу, молодежный онлайн-квиз и другие мероприятия, - отметили в правительстве.

Завершится все вручением премии губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики в 2022 году.

Напомним, в этом году празднование Дня молодежи приурочено к 85-летию со дня образования Приангарья. Все городские гуляния продлятся до 27 июня. Намечено проведение выставки военно-прикладных направлений, военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок».

Также состоится онлайн-квиз на проверку эрудиции в вопросах по истории празднования Дня молодежи, музыки и в решении эмоджи-ребусов.

Кроме того, можно поучаствовать в проекте «Открытый диалог» с мэрами.

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