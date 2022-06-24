1339 человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области с начала сезона на 24 июня выявлено 9 590 пострадавших от укусов клещей. Среди них 2 144 – это дети. За такой же период в прошлом году было зарегистрировано 8 445 случаев. За неделю в Приангарье выявлено 1 339 укушенных. Присасывания зафиксированы на большинстве территории региона. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 32 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 40, клещевой риккетсиоз у 20, - рассказали в ведомстве. - Исследовано 5 879 клещей, из них 1 599 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 75 - вирусным клещевым энцефалитом, 497 – другими клещевыми инфекциями.

Специалисты напоминают о мерах профилактики вирусных клещевых инфекций. Необходимо носить защитную одежду, осматривать себя и животных. В лесу следует держаться тропинки, избегать зарослей травы, валежника и не сидеть на траве без подстилки. При укусе, нужно сразу обратиться к врачу.

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