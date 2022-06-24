Движение по некоторым улицам Иркутска будет ограничено в День молодежи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Иркутске в День молодежи 26 июня будет ограничено движение для машин по некоторым улицам. Это связано с проведением массового забега Слата Марафон. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Дороги перекроют на следующих центральных улицах города:

с 8.00 до 11.15 бульвар Гагарина - от улицы Красного Восстания до Карла Маркса;

с 8.00 до 11.40 бульвар Гагарина - от улицы Карла Маркса до Чкалова;

с 8.00 до 14.40 бульвар Гагарина - от улицы Чкалова до Глазковского моста;

с 8.00 до 14.00 улица Цесовская набережная - от Глазковского моста до Чудотворской.

С 8.00 до 15.00 будут закрыты дороги по улицам Сурикова - от Чудотворской до Ленина, Ленина - от площади графа Сперанского до Нижней Набережной, Нижняя набережная - от Ленина до Франк-Каменецкого, Сухэ-Батора от Нижней Набережной до Польских Повстанцев.

Водителям лучше заранее продумать свой маршрут.

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